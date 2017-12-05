Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение МОК о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом на Олимпиаде 2018 года.

- Это убийство нашего национального спорта, - так прокомментировала решение заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. - Мы переживем, не такое переживали. Но это решение несправедливое. Оно было принято, опираясь на показания человека, которого должны судить международным судом.

Напомним, в Олимпиаде россияне смогут участвовать только как нейтральные атлеты. Кроме того принято решение с сегодняшнего дня дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР). Также вице-премьер и бывший министр спорта РФ Виталий Мутко дисквалифицирован пожизненно.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.