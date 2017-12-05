- На ваш взгляд, Путин может быть в неведении относительно допинговой системы?

- Я не должен здесь высказывать свою точку зрения. В отчет я включил свои знания. У нас нет фактической информации о вовлеченности президента, - сказал Шмидт на пресс-конференции в штаб-квартире МОК.

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря вынес решение, согласно которому российские спортсмены могут выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане только в нейтральном статусе.