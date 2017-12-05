«России объявлена гибридная война в политике, экономике, сейчас был нанесен удар по имиджу РФ в спорте. Это очередной удар по России в преддверии предстоящих президентских выборов.

Я считаю, что российские спортсмены не могут участвовать в командных соревнованиях без флага, гимна, атрибутики сборной РФ, это неприемлемо», - цитирует сенатора «Р-Спорт».

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.