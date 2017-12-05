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Решение МОК: россияне смогут выступить под нейтральным флагом (ПОДРОБНОСТИ)

"Не знаю, каким в конечном счете будет выбор России, но, на мой взгляд, великой державе не пристало "инкогнито" ехать на Олимпиаду.

Спорт уже давно являет собой одну из важнейших сфер отношений между народами, и решение МОК, под каким-бы соусом оно ни подавалось, следует трактовать как новую попытку изолировать Россию. Страшный удар нанесен не только по олимпийскому движению. Под удар попали отношения между народами как стержень мировой безопасности в целом", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Сегодня МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и допустил "чистых" российских спортсменов к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом.

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