- Как относитесь к решению исполкома МОК?

- Отношусь отрицательно, категорично. Не понимаю, с чем связано такое решение и чем оно мотивировано.

- С тем, что наши спортсмены нарушали антидопинговые правила на Олимпиаде в Сочи…

- Насколько это доказано? Мы только видим решения, а вот доказательств нам не предъявили. Поэтому нам стоит бойкотировать такие Игры.

- Индивидуальные спортсмены еще могут в условных белых майках выступить, а вот как быть хоккейной сборной?

- Дело не в цвете маек. Важно, какую страну ты представляешь и под каким флагом выступаешь, иначе такое выступление теряет смысл. Мое субъективное мнение – такую Олимпиаду надо бойкотировать.