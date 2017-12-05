- Как относитесь к решению исполкома МОК?
- Отношусь отрицательно, категорично. Не понимаю, с чем связано такое решение и чем оно мотивировано.

- С тем, что наши спортсмены нарушали антидопинговые правила на Олимпиаде в Сочи…
- Насколько это доказано? Мы только видим решения, а вот доказательств нам не предъявили. Поэтому нам стоит бойкотировать такие Игры.

- Индивидуальные спортсмены еще могут в условных белых майках выступить, а вот как быть хоккейной сборной?
- Дело не в цвете маек. Важно, какую страну ты представляешь и под каким флагом выступаешь, иначе такое выступление теряет смысл. Мое субъективное мнение – такую Олимпиаду надо бойкотировать.

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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