«Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая поставила на государственный поток употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности.

Особенно циничными и аморальными следует считать действия российской власти, которая занималась не только подменой грязных проб собственных спортсменов на Олимпиаде в Сочи, но и пыталась испортить допинг-пробы честных конкурентов. В частности, украинской биатлонистки Виты Семеренко.

Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам РФ, которые изнасиловали олимпийские ценности - не место на Олимпийских играх. Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очищения международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений», - написал Жданов на своей странице в Facebook.

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.