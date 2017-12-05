Официальный представитель МИД России Мария Захарова оставила запись на своей странице в Facebook о решении МОК по участию россиян на ОИ.

"Чего только нам не приходилось исторически выносить от «партнеров». Ну никак нас не могут завалить. Ни мировой войной, ни развалом Советского Союза, ни санкциями… Берем и выживаем.

Не должно было быть уже российского спорта. Не планировалось в мировых прогнозах возрождение России как спортивной державы: молодежь должна была уже спиться, на стадионах - навечно прописаться вещевые рынки, а тренеры - работать на чужие команды.

Все пошло не по сценарию. Появились спортсмены нового поколения, мировой спорт пополнился достижениями российских атлетов, Россия провела по-настоящему отличную Олимпиаду. Спорт постепенно стал одной из национальных идей, воплощенной в десятках тысяч детских секций и школ, новейших стадионах, да и просто в желании быть спортивными.

Нам все время пытаются доказать несуразность нашего всего: образа жизни, культуры, истории, теперь еще и спорта.

Больно? Очень. Душой и сердцем сейчас с нашими спортсменами. Выживем? Да», - написала Захарова.