«МОК не вправе обезличиваться спортсменов, у них страна со всеми атрибутами государства, в том числе флагом и гимном. Российские спортсмены - не сироты, у них есть страна – Россия.

Чиновники МОК не самостоятельны в принятии решений. Что это за организация, главное предназначение которой стало архивирование анализов, чтобы шантажировать спортсменов и даже целую страну», - цитирует Хоркину «Р-Спорт».

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.