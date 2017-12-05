Светлана Хоркина: МОК не вправе обезличивать российских спортсменов, у них есть страна
Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина прокомментировала решение МОК об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2018.
«МОК не вправе обезличиваться спортсменов, у них страна со всеми атрибутами государства, в том числе флагом и гимном. Российские спортсмены - не сироты, у них есть страна – Россия.
Чиновники МОК не самостоятельны в принятии решений. Что это за организация, главное предназначение которой стало архивирование анализов, чтобы шантажировать спортсменов и даже целую страну», - цитирует Хоркину «Р-Спорт».
Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.