«МОК не вправе обезличиваться спортсменов, у них страна со всеми атрибутами государства, в том числе флагом и гимном. Российские спортсмены - не сироты, у них есть страна – Россия.

Чиновники МОК не самостоятельны в принятии решений. Что это за организация, главное предназначение которой стало архивирование анализов, чтобы шантажировать спортсменов и даже целую страну», - цитирует Хоркину «Р-Спорт».

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с  9 по 25 февраля.

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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