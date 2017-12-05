– В студии «Первого канала» все придерживаются мнения, что выступать под нейтральным флагом – это позор. Я считаю, российским спортсменам точно нужно ехать на Олимпиаду. Я смотрел прямой эфир пресс-конференции и интервью, которые были после вынесения решения. На Женю Медведеву было жалко смотреть. Она готовилась к олимпийским играм, и это было частью ее жизни. Я понимаю, какие чувства она испытывала: ее судьба находилась не в ее руках. Эта Олимпиада, которую она наверняка ждала, может и не случиться. Этот момент важен, но почему-то никто его не обсуждает.

Иными словами, нам предлагают бойкотировать Олимпиаду и никуда не ехать. И это будет правильно, потому что нас как бы оскорбили, унизили, пытаются уничтожить. Но послушайте, а что мы будем делать с людьми, которые готовились? Что им сейчас делать? Тихонечко повеситься у себя в комнате? Именно поэтому я согласен с Сашей Жулиным, который сказал, что мы должны ехать на Олимпиаду даже под зеленым, желтым или черным флагом, – сказал Урманов корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря вынес решение, согласно которому российские спортсмены могут выступить на ОИ-2018 в Пхенчхане только в нейтральном статусе.