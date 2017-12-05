Российская фигуристка Евгения Медведева сказала, что она пока не знает, выступит ли на Олимпиаде-2018.

«Поеду ли я на Игры? Это будет еще обсуждаться, и очень рано задавать подобные вопросы. Мы сделали все возможное. Я рада, что могла присутствовать здесь, сказать свою небольшую речь. Надеюсь, моя речь произвела тот эффект, который нужен был. Надеюсь, что все будет хорошо», - цитирует Медведеву «Р-Спорт».

Напомним, что по решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.