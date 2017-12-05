Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что ни один из спортсменов республики не выступит на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

«Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей», - написал Кадыров в своем Telegram.

Напомним, что по решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля