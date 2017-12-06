«Я в этой ситуации не ассоциирую себя как отдельную единицу. Мы команда, решение, я так думаю, будет общим.

Как спортсмен, конечно, я хочу там выступить, вы знаете, как и сколько я шел к этим Играм, набрал хорошую форму. Я просто хочу делать свое дело в рамках общих правил», - цитирует Юскова «Матч ТВ».

Напомним, что по решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.