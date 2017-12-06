«Я в этой ситуации не ассоциирую себя как отдельную единицу. Мы команда, решение, я так думаю, будет общим.

Как спортсмен, конечно, я хочу там выступить, вы знаете, как и сколько я шел к этим Играм, набрал хорошую форму. Я просто хочу делать свое дело в рамках общих правил», - цитирует Юскова «Матч ТВ».

Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе

Напомним, что по решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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