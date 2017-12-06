«Российским спортсменам предлагается выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом и без исполнения гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня Олимпиады. Предполагается, что в последний день Олимпиады все временные отстранения будут сняты, и что российские спортсмены смогут пройти уже под российским флагом вместе со всеми спортсменами остального мира. До конца это решение не сформулировано. Есть пункт, который предполагает, что будут детали этого решения в дальнейшем доформулированы.

Никаких других условий нет, кроме покрытия расходов, связанных с деятельностью комиссии Шмида, и формирования новой антидопинговой структуры. Вот эти два направления расходов, которые предлагается частично покрыть Олимпийскому комитету России. Если Олимпийские игры пройдут нормально, и там не будет никаких нарушений, то временная приостановка ОКР будет снята. Одно из положительных решений заключается в том, что все санкции, расследования в отношении российских спортсменов, связанные с допингом, с этого момента прекращаются», - цитирует Жукова «Матч ТВ».

Напомним, что по решению МОК, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.