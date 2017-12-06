«Опять слезы на глазах... За что? Можно много, что написать… Но я просто пожелаю всем спортсменам стойкости и терпения! И бороться! Бороться до самого конца», - написала Ефимова в инстаграме.

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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