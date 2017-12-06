Юлия Ефимова: Слезы на глазах, пожелаю спортсменам стойкости и терпения
Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала решение МОК об участии российских спортсменов в Олимпийских играх-2018.
«Опять слезы на глазах... За что? Можно много, что написать… Но я просто пожелаю всем спортсменам стойкости и терпения! И бороться! Бороться до самого конца», - написала Ефимова в инстаграме.
Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.