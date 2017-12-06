«Опять слезы на глазах... За что? Можно много, что написать… Но я просто пожелаю всем спортсменам стойкости и терпения! И бороться! Бороться до самого конца», - написала Ефимова в инстаграме.

Опять слёзы на глазах... За что? Можно много, что написать.. но я просто пожелаю всем спортсменам стойкости и терпения! И бороться! Бороться до самого конца! Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Дек 5 2017 в 1:12 PST

Напомним, россияне смогут участвовать в Олимпиаде только в качестве нейтральных атлетов. Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.