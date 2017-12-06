«Очень плохо, что у нас складывается такая ситуация, что перед главным стартом спортсменов в их жизни возникает подобная нервозность. Вместо того, чтобы больше уделять внимания самой спортивной борьбе, люди отвлекаются на эту политическую свару, по-другому назвать это невозможно. Но будем бороться, в любом случае побеждает сильнейший, и нам сейчас это только добавит сил», — цитирует Благовидова ТАСС.

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