«Решение МОК по России. Мерзкое решение. Нет сомнения, что это — часть общей линии Запада на сдерживание России. Бьют по нашему национальному достоинству, по репутации и по интересам. Такой вот комплекс. И это, увы, не конец истории.

Олимпиада-2018 в этой интерпретации не могла не стать ответом на российский триумф Олимпиады-2014. Перекупили предателей, избирательно перетрясли пробирки только под одним флагом, организовали истерику в СМИ. Другого решения МОК принять просто не мог, загнали за флажки.

При этом — можно сколько угодно обижаться на Запад, причем справедливо. Но убежден, что и наши чиновники от спорта должны понести персональную ответственность, они явно проспали старт этой кампании и они явно не справились с ее финишем.

По Пхенчхану: уже говорил раньше и повторю опять. Моя личная позиция — ехать сборной под белым флагом недопустимо. Но и запрещать в централизованном порядке нашим спортсменам принимать участие в соревновании, к которому они шли всю жизнь, было бы неправильно и несправедливо.

Это тот случай, когда каждый должен решать сам и за себя, а страна должна проявить мудрость, поддержав спорт, а не политику», — написал Косачев в своем фэйсбуке.