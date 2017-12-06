«Я считаю, что было бы правильно в судебном порядке опротестовать решение МОК, поскольку оно несправедливое и необоснованное.

Нужно очень оперативно и толково помочь с юридическим сопровождением нашим спортсменам, которые захотят в индивидуальном порядке опротестовать решение МОК», — приводят слова Рязанского «РИА Новости».

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.