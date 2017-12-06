Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский — о решении МОК отстранить сборную России от участия в ОИ-2018.

«Я считаю, что было бы правильно в судебном порядке опротестовать решение МОК, поскольку оно несправедливое и необоснованное.

Нужно очень оперативно и толково помочь с юридическим сопровождением нашим спортсменам, которые захотят в индивидуальном порядке опротестовать решение МОК», — приводят слова Рязанского «РИА Новости».