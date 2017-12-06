- Какой абсурд! Отстранение от участия в Олимпийских играх тех, кто уже доказал свою силу. Тех, кто уже пел гимн нашей страны! Каждый, кто имеет отношение к тому, что Россия теперь должна участвовать под нейтральным флагом, каждый, кто отбирает у наших спортсменов медали, и не хочет пускать нас на Олимпиаду (важнейшее событие в жизни каждого спортсмена ) - просто трус!

Вы думаете, что нас это сломает? Совсем нет! Именно поэтому каждый день МОК и прочие структуры придумывают новые "правила", "условия" , которые распространяются почему - то в основном на Россию! Мы непобедимая страна! А МОК лучше бы занимались решением, действительно, важных и значимых проблем , которые могут наладить мир, а не начать новую постыдную войну! Мы не сдадимся! Мы выше этого, - написала Туктамышева в своем инстаграме.

Напомним, 5 декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России и разрешил российским спортсменам выступать на Играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Также вице-премьер РФ Виталий Мутко и бывший заместитель министра спорта Юрий Нагорных получили пожизненную дисквалификацию, а глава ОКР Александр Жуков был исключен из МОК.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.