Первый зампред комитета Совета Федерации по регламенту Владимир Полетаев прокомментировал решение МОК не допустить Россию на Игры-2018.

«Все наши спортивные руководители, в том числе Олимпийского комитета России, должны понести персональную ответственность за недопуск России к Олимпиаде и уйти в отставку.

О каких взносах можно говорить, если нет участия? Восстановят участие — восстановим и взносы. Также я согласен с тем, что России не следует выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом", - цитирует Полетаева «РИА Новости».