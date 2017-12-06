«Все наши спортивные руководители, в том числе Олимпийского комитета России, должны понести персональную ответственность за недопуск России к Олимпиаде и уйти в отставку.

О каких взносах можно говорить, если нет участия? Восстановят участие — восстановим и взносы. Также я согласен с тем, что России не следует выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом", -  цитирует Полетаева «РИА Новости».

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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