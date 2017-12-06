«Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к ОИ-2018 и не смогут выступить под российским флагом", — написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом? Согласиться и отправить в Пхенчхан за счет бюджета нашу делегацию на предложенных условиях

Предложить каждому спортсмену участвовать в Олимпиаде самостоятельно и без господдержки — раз уж у них не будет ни флага, ни гимна

Оскорбиться, и всем отказаться от участия в Олимпиаде