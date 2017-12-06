«Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к ОИ-2018 и не смогут выступить под российским флагом", — написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Как реагировать на решение допустить российских спортсменов на Игры-2018 под нейтральным флагом?
даты проведения: 05.12.2017 г. – 08.12.2017 г. Обсудить
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