Сергей Собянин: Считаю решение об отстранении сборной частью политической травли России
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал решение МОК не допустить на Игры-2018 сборную России.
«Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к ОИ-2018 и не смогут выступить под российским флагом", — написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».