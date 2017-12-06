Напомним, что вчера исполком МОК принял решение допустить к Играм-2018 только «чистых» спортсменов РФ под олимпийским флагом.

«Для спортсменов ЦСКА и не только - как вариант, я еще не встречалась ни с начальником ЦСКА, ни с руководством Минобороны - провести соревнования на лучших объектах в стране. В Сочи, Красной Поляне, Красноярске. Соревнования должны быть открытыми, пусть приезжают все желающие», - приводит слова заместителя начальника ЦСКА Хоркиной «Р-Спорт».