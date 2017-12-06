«Я думаю, если что-то и было и какие-то были допущены нарушения, то это должно было решаться нормально… Поэтому всякие половинчатые решения, я думаю, неприемлемы. Я за то, чтобы была полностью восстановлена. И тогда не только у нас, но и в мире все бы поняли: да, олимпийское движение — это движение, которое близко с народом, и оно считается с этим.

У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить, как положено. В отношении российских спортсменов должно быть полное позитивное решение. Вот они учли что-то, какую-то часть. Это просто нехорошо и все. Это спорт, черт возьми!" — цитирует Горбачева «РИА Новости».