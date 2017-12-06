Глава комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение исполкома МОК.

- Чиновников Минспорта не будет, чиновников Олимпийского комитета не будет, значит, поедем мы, депутаты, вместе с простыми болельщиками. Слава богу, Корея санкционную политику в отношении России не ведет, - заявил Дегтярев.

Напомним, исполком МОК принял решение о дисквалификации олимпийского комитета России. Отечественные спортсмены смогут принять участие в предстоящей Олимпиаде под нейтральным флагом по специальным заявкам.