- Чиновников Минспорта не будет, чиновников Олимпийского комитета не будет, значит, поедем мы, депутаты, вместе с простыми болельщиками. Слава богу, Корея санкционную политику в отношении России не ведет, - заявил Дегтярев.

Напомним, исполком МОК принял решение о дисквалификации олимпийского комитета России. Отечественные спортсмены смогут принять участие в предстоящей Олимпиаде под нейтральным флагом по специальным заявкам.

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