Напомним, что накануне исполком МОК принял решение, что «чистые» российские спортсмены смогут выступить на ОИ-2018 только под олимпийским флагом.

«Олимпиада без российской команды будет, скажем так, неполноценной, потому что сборная России мощная в зимних видах спорта. Считаю, что это минус для олимпийского движения», - цитирует Журавского ТАСС.

«Спортсмену раз в жизни выпадает шанс принять участие в Олимпиаде и побороться за медали. Поэтому это очень тяжело. Я понимаю спортсменов, в какой они ситуации. Если они будут выступать под олимпийским флагом, то это их решение», - добавил Журавский.