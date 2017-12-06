Триша Смит: Сборная Канады теперь уверена, что борьба на ОИ-2018 будет честной
Президент Национального олимпийского комитета Канады Триша Смит поделилась мнением насчет вчерашнего решения МОК.
Напомним, что Международный олимпийский комитет вчера принял решения, что «чистые» российские спортсмены выступят на ОИ-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.
«После такого решения МОК сборная Канады уверена, что борьба будет честной. Решение стало критически важным в вопросе наказания не только спортсменов, но и тех, кто находился в руководстве и нёс ответственность», - цитирует СМИ The Canadian Press.