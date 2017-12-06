Напомним, что Международный олимпийский комитет вчера принял решения, что «чистые» российские спортсмены выступят на ОИ-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

«После такого решения МОК сборная Канады уверена, что борьба будет честной. Решение стало критически важным в вопросе наказания не только спортсменов, но и тех, кто находился в руководстве и нёс ответственность», - цитирует СМИ The Canadian Press.