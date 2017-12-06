Напомним, накануне исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. На ОИ-2018 в Пхенчхан «чистые» спортсмены России поедут под нейтральным флагом.

«Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет», - приводит слова Пескова «Р-Спорт».