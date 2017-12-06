Депутат отметил, что Игры доброй воли были созданы в 1980-х как альтернатива Олимпийским играм после бойкота США и другими западными странами Олимпийских игр в Москве.

«Первые Игры доброй воли состоялись в Москве в июле 1986 года. В них принимали участие более 3000 спортсменов из 79 стран, которые разыграли 182 золотые медали в 18 видах спорта. Я считаю, что ввиду чисто политического решения по отстранению нашей сборной от участия в Олимпиаде-2018 будет правильным организовать собственные масштабные игры. Нет никаких сомнений, что в них примут участие множество стран, не поддерживающих антиспортивную политику Запада. Этот шаг будет достойным ответом тем, кто хотел унизить Россию», - отметил парламентарий.