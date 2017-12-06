Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к персональной ответственности чиновников и функционеров, в связи с решением МОК об отстранении сборной России от Олимпиады. В частности, Виталий Мутко пожизненно дисквалифицирован от участия в Играх в любом статусе.

«Первостепенной является тема защиты интересов наших с вами спортсменов, российских спортсменов, отечественных спортсменов. И вот чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать все свои усилия в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую», - цитирует Пескова «Р-Спорт».