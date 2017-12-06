Российский конькобежец Виктор Ан сообщил, что собирается выступить на Олимпиаде-2018 в статусе нейтрального спортсмена.

– Если Россия не станет бойкотировать Олимпиаду, то я поеду в Пхенчхан в нейтральном статусе. Я готовился к этому четыре года и не могу сейчас сдаться, – передает слова Ана Yonhap News.

Напомним, Ан является шестикратным чемпионом в шорт-треке (3 раза в составе Южной Кореи и три в составе России).