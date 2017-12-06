"То, что случилось, уже случилось, и ничего не изменить, к сожалению! Это жутчайшая несправедливость по отношению к спортсменам. И теперь лишать их возможности участия, на мой взгляд, недопустимо! Каждый спортсмен сам по себе является флагом нашей страны. Чтобы попасть на Олимпиаду, не говорю уже бороться на ней за пьедестал, нужно пройти огромный каторжный путь. Многие спортсмены уже доказали, что они лучшие на планете, и не дать им возможность завоевать олимпийскую медаль, получить то, к чему они шли всю свою жизнь, равносильно убийству

Я считаю, каждый спортсмен сам должен решить, принимать ли участие в Олимпийских играх! Ну а мы, болельщики, будем болеть на трибунах за наших российских спортсменов с флагом нашей страны!!! И надеюсь, никто нас этой возможности не лишит", - написала Навка на своей странице в сети Instagram.

Напомним, согласно решению МОК на Игры-2018 будут допущены только отдельные российские спортсмены под нейтральным флагом.