Напомним, что накануне исполком МОК принял решение, что «чистые» российские спортсмены смогут выступить на ОИ-2018 только под олимпийским флагом.

«Если бы я не была спортсменом, была бы чиновником или занималась другой работой, была бы военнослужащим, например, я бы сказала: «Не надо ехать на Олимпиаду при таких условиях, в которые нас заталкивают, будто наша нация недостойна выступления на Олимпиаде». Так что призывы к бойкоту и их причины мне понятны, но я все же спортсмен, знаю, сколько и кто работал ради участия в этих Играх», - приводит слова Лобышевой «Р-Спорт».

«Считаю, что каждый спортсмен здесь должен решить индивидуально - стоит ему ехать под нейтральным флагом на Игры или нет. Все всё равно будут знать, откуда он, все будут знать, что это российский спортсмен», - добавила Лобышева.