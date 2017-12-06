Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

- Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь, в зале пленарных заседаний", - сказал он.

Напомним, согласно решению МОК к Играм в Пхенчхане будут допущены только отдельные российские спортсмены под нейтральным флагом.


 

Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь, в зале пленарных заседаний", - сказал он.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4787974
Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь, в зале пленарных заседаний", - сказал он.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4787974
 

 

Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4787974
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