Госдума обсудит заявление в связи с решением МОК по сборной России
Госдума рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в ОИ-2018.
Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
- Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь, в зале пленарных заседаний", - сказал он.
Напомним, согласно решению МОК к Играм в Пхенчхане будут допущены только отдельные российские спортсмены под нейтральным флагом.
Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь, в зале пленарных заседаний", - сказал он.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4787974
Коллеги, договариваемся изучить вопрос, ознакомиться с решением МОК, обсудить на заседании комитета, провести консультации со всеми политическими фракциями, на пятницу с вами выходим с проектом постановления, который обсудим здесь, в зале пленарных заседаний", - сказал он.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4787974
Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/4787974