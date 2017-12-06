«Настроение тяжелое, что уж тут говорить. Разумеется, всех сейчас волнует вопрос о том, поедут ли наши ребята или нет. По решению МОК те, к которым нет претензий, имеют право выступать. Насколько это будет этично и правильно, решит заседание Олимпийского комитета России — 12 декабря.

И мы сами для себя должны в первую очередь решить, чтобы потом в спину спортсменам не говорили, что они предатели. Общество должно разобраться, будем ли мы поддерживать их выступление под Олимпийским флагом, или мы будем их осуждать за это», — сказала Роднина в эфире НСН.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.