Накануне стало известно о том, что Международный олимпийский комитет принял решение о том, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде-2018 только в нейтральном статусе – без флага, гимна и права участвовать в церемонии открытия.

«Хотела бы призвать всех российских спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм в Пхенчхане, ни в коем случае не отчаиваться и ни в коем случае не делать глупостей типа бойкота или еще чего-то, это явно того не стоит. Под нейтральным флагом я бы ехать отказалась, но при тех условиях, которые МОК предложил сейчас, как "олимпийский спортсмен из России" в момент презентации, в момент награждения, в микст-зоне – я бы согласилась. Мне таких шансов в прошлом году не давали, если бы дали такой шанс, я бы им воспользовалась», - заявила Исинбаева в эфире «Вестей».

«Второй момент: если будут выполнены все рекомендации и все условия, которые выдвинул МОК, спортсменами и руководством и, наверное, даже болельщиками на стадионе, то большая вероятность того, что этот скандал завершится и в момент закрытия Игр нам возвращают российский флаг, восстанавливают членство в МОК и мы начинаем дальше выступать и тренироваться как члены сборной России», - считает Исинбаева.