"Окончательного решения о показе или об отказе от трансляций на "Матч ТВ" пока не принято. Мы ждем определенности и следим за развитием событий. Сейчас мы не можем комментировать ситуацию, поскольку мы не знаем, как она будет развиваться", - цитирует представителя холдинга агентство ТАСС.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.