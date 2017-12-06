- Это из ряда вон выходящая ситуация. Мы все принимаем это как личную драму. Самое важное сейчас – не поддаваться эмоциям, а принимать решение на холодную голову.

Я думаю, что, выступая на Олимпийских играх, наши спортсмены дадут ответ всем тем несправедливым обвинениям, которые звучат в адрес нашей страны, нежели если мы будем бойкотировать и закроемся от всех, - заявил Авербух.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.