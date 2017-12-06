Тина Канделаки: Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выразила надежду, что российские телезрители смогут посмотреть трансляции ОИ-2018.
- Моя позиция неизменна - я ее обозначила давно. Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями для исправления сложившейся ситуации. Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду - все и так знают, что они из России. Произошедшее вчера - грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться.
По поводу трансляций предстоящих зимних Игр - не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов, - заявила Канделаки.
5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.
Моя позиция неизменна - я ее обозначила давно. Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями для исправления сложившейся ситуации. Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду - все и так знают, что они из России. Произошедшее вчера - грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться", - сказала Канделаки.
"По поводу трансляций предстоящих зимних Игр - не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4788734
Моя позиция неизменна - я ее обозначила давно. Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями для исправления сложившейся ситуации. Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду - все и так знают, что они из России. Произошедшее вчера - грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться", - сказала Канделаки.
"По поводу трансляций предстоящих зимних Игр - не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4788734