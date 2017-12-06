- Моя позиция неизменна - я ее обозначила давно. Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями для исправления сложившейся ситуации. Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду - все и так знают, что они из России. Произошедшее вчера - грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться.

По поводу трансляций предстоящих зимних Игр - не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов, - заявила Канделаки.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.



 

Моя позиция неизменна - я ее обозначила давно. Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями для исправления сложившейся ситуации. Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду - все и так знают, что они из России. Произошедшее вчера - грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться", - сказала Канделаки.

"По поводу трансляций предстоящих зимних Игр - не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4788734

Моя позиция неизменна - я ее обозначила давно. Нужно прекратить истерику и работать с международными организациями для исправления сложившейся ситуации. Российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду - все и так знают, что они из России. Произошедшее вчера - грустно, но это дополнительный повод нам всем объединиться", - сказала Канделаки.

"По поводу трансляций предстоящих зимних Игр - не в моей компетенции принимать решение о покупке медиаправ, но я надеюсь, что российские зрители увидят и Олимпиаду, и участвующих российских спортсменов



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/4788734
 
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