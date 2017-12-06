«Спортсмен живет Олимпиадой, живет спортом. Он лишает себя всего в этой жизни, идя к цели — к Олимпийским играм. И лишать его этой возможности — это просто убить каждого спортсмена, лишить его мечты. У кого-то из ребят этой возможности, может, больше никогда и не будет.

Я считаю, что правильно ехать на Олимпиаду, бороться за честь нашей страны и доказывать, что мы чемпионы. Ни в коем случае не надо осуждать спортсменов, которые решат выступить под нейтральным флагом.

Взять хотя бы Женю Медведеву, которая своим трудом доказала, что она лучшая в мире. Лишать эту девочку сегодня того, чем она живет — это просто удар в спину», — цитирует Навку НСН.