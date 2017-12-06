Болельщики из России смогут на ОИ-2018 поддержать национальных спортсменов российским флагом.

«Читайте внимательно решение МОК, все санкции и ограничения там даны, если увидите, то по отношению к болельщикам там ничего нет», - цитирует ТАСС секретаря замминистра спорта РФ Наталью Паршикову.

Напомним, накануне исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. На ОИ-2018 в Пхенчхан «чистые» спортсмены России поедут под нейтральным флагом.