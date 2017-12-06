Напомним, накануне исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. На ОИ-2018 в Пхенчхан «чистые» спортсмены России поедут под нейтральным флагом.

«Мы за состязательность в спорте, за освобождение этой сферы от грязных политических приемов. Надеемся, что рано или поздно этот подход возобладает и в Вашингтоне», - приводит ТАСС слова Рябкова.