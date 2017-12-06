- Вчерашний вердикт МОК не оставляет для нашей страны выбора. Считаю, что оскорбительное, необоснованное и политически ангажированное решение олимпийского комитета исключает возможность участия российских спортсменов в Играх в Пхенчхане. В создавшихся условиях согласие отказаться от флага, от гимна равноценно отказу от родной страны, против которой развязана настоящая гибридная война, - заявил Миронов.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.