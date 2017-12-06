- В общем, решение справедливое, потому что оно достаточно тяжело наказывает тех, кто виноват. Однако оставляет возможность тем атлетам, которые на самом деле "чисты" и свою жизнь посвятили тому, чтобы реализовать свою мечту и участвовать в Олимпийских играх.

Зная большие амбиции России и зная то, что спортсмены этой страны смогут стартовать только под нейтральным флагом и без своего гимна, в ближайшие дни мы получим их официальный ответ. Допускаю, что в худшем случае россияне примут решение бойкотировать Олимпийские игры, что обострит ситуацию не только в спорте, но и в политике. Будет эффект землетрясения, толчки которого мы будем чувствовать еще долгое время, - заявил Колс.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.