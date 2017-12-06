- Ехать или нет, это уже дело спортсменов. Если Россия откажется от поездки, то это углубление кризиса. Если согласятся под олимпийским флагом, то это защита интересов спортсменов. Они значительно важнее для страны, чем некоторые уступки административного порядка.

Решение МОК надо выполнять, потому что все возможности для обсуждений прошли. Теперь остается за Россией выполнить дорожную карту, которая определена решением исполкома. Ранее говорили, что наказывать невиновных спортсменов неэтично, поэтому спортсмены допущены до участия под олимпийским флагом. Сейчас мяч на поле ОКР. Надо предпринимать действия, которые дали бы возможности и аргументы для исполкома МОК пересматривать решение после закрытия Олимпийских игр, - заявил Борзов.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.