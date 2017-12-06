«Надо, конечно, соблюдать правила игры. Мы должны дать адекватную юридическую, фактическую оценку этому расследованию. Если мы признаем результаты расследования или полностью, или частично, должны понести наказание конкретные чиновники, потому что мы не должны закрывать чиновников, которые нарушают правила, законы не только российские, но и мировые.

С точки зрения ехать или не ехать на Олимпиаду, я абсолютно точно считаю, что надо ехать, нельзя уходить из олимпийского движения, из институтов, объединяющих мир. Кроме того нельзя лишать наших будущих спортсменов этой возможности, но мы изменим мозги, лишим мечты тысячи наших детей, которые хотят заниматься спортом, добиваться высоких результатов на мировом уровне.

Если мы нарушаем внутренние правила, допинговые, или не там перебежали ленточку, мы должны соответствовать и быть под правилами. Но это вопрос не политический, а чисто нарушения правил игры в олимпийском движении», — цитируют Титова «РИА Новости».