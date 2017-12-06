5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду, потому что мы наказаны, потому что такой скандал, потому что на нас санкции. Как вы думаете, почему Жуков говорит: «Извините нас»? Самый приличный человек, которого я знаю. Он говорит, что мы в конце Игр сможем выйти со своим флагом, и все нападки на нас будут закончены. Разве ради будущего не нужно этого сделать, поехать? У нас уже были войны, уже столько народа легло, зачем судьбы людей рушить?», - цитирует Тарасову «Р-Спорт».