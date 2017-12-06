Отмечается, что Самаранч-младший будет исполнять обязанности президента ОКР Александра Жукова в качестве главы координационной комиссии ОИ-2022 в Пекине. Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Напомним, 5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и допустил «чистых» российских спортсменов к участию в Играх-2018 под нейтральным флагом.