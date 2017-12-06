5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Решение МОК — это тот результат, которого, если честно, я в своей карьере не ожидал увидеть. Сочинский план был явно преднамеренным, чтобы устроить настоящий захват Игр. Если бы так и продолжалось, и если бы не было никакого сдерживающего фактора для будущих участников, тогда нам просто следовало бы вернуться домой и заняться чем-то другим в жизни, а Олимпиаду можно было бы закрывать. Участвовать в соревнованиях с фальсифицированным исходом нет смысла», - приводит слова Бэйли ESPN.