V4x3 m 1512507700421
«Мы уверены: манипуляции были». За что именно Россию лишили флага на Олимпиаде

Накануне стало известно, что только "чистые" спортсмены из РФ смогут принять участие в Играх, при этом под олимпийским флагом.

"Пока точно не решено, кто будет отвечать за подготовку формы для российских спортсменов с логотипом OAR. Решение было принято только вчера, поэтому потребуется какое-то время, хотя бы пару дней, чтобы разобраться с деталями", - приводит слова Адамса агентство "Р-Спорт".

Напоним, Олимпиада в Пхенчхане состоится с 9 по 25 февраля.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.