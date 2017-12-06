МОК: Нужно время, чтобы решить, кто сделает форму для сборной России на ОИ-2018
Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс высказался о ситуации с формой для сборной России на ОИ-2018.
Накануне стало известно, что только "чистые" спортсмены из РФ смогут принять участие в Играх, при этом под олимпийским флагом.
"Пока точно не решено, кто будет отвечать за подготовку формы для российских спортсменов с логотипом OAR. Решение было принято только вчера, поэтому потребуется какое-то время, хотя бы пару дней, чтобы разобраться с деталями", - приводит слова Адамса агентство "Р-Спорт".
Напоним, Олимпиада в Пхенчхане состоится с 9 по 25 февраля.