Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс высказался о ситуации с формой для сборной России на ОИ-2018.

Накануне стало известно, что только "чистые" спортсмены из РФ смогут принять участие в Играх, при этом под олимпийским флагом.

"Пока точно не решено, кто будет отвечать за подготовку формы для российских спортсменов с логотипом OAR. Решение было принято только вчера, поэтому потребуется какое-то время, хотя бы пару дней, чтобы разобраться с деталями", - приводит слова Адамса агентство "Р-Спорт".

Напоним, Олимпиада в Пхенчхане состоится с 9 по 25 февраля.