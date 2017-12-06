Напомним, что Пихлер на ОИ-2014 в Сочи работал с Ольгой Зайцевой и Яной Романовой, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Играх.

«Я пойду в Спортивный арбитражный суд», - приводит «Р-Спорт» слова Пихлера, которого спросили, какие действия он предпримет, если МОК не допустит его на ОИ-2018.

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