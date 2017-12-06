Биатлонный тренер немец Вольфганг Пихлер сообщил, что сделает в случае не допуска его на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

Напомним, что Пихлер на ОИ-2014 в Сочи работал с Ольгой Зайцевой и Яной Романовой, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Играх.

«Я пойду в Спортивный арбитражный суд», - приводит «Р-Спорт» слова Пихлера, которого спросили, какие действия он предпримет, если МОК не допустит его на ОИ-2018.