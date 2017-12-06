- Считаю данное решение последовательным. У МОК было достаточно времени, чтобы все тщательно обдумать. Да, найти решение, которое устраивало бы всех, трудно. Но в первую очередь нужно защищать интересы атлетов.

Если человек не виновен, но его наказывают, это может стать для него слишком тяжелым ударом. Было доказано, что существовала система. Следовательно, решение МОК отстранить Россию является правильным, даже если оно и слишком жестокое для страны, - заявил Долль.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.